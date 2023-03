Ragazza prende brutto voto e scappa: paura a Baronissi

di Rita Milione

Nella giornata di oggi, martedì 21 marzo, una ragazzina di Baronissi, che frequenta la terza media, non è ritornata a casa dopo aver preso un brutto voto a scuola. Sono stati i suoi genitori, preoccupati per non averla vista rientrare dopo la scuola, a segnalarne la scomparsa.

Velocemente sono iniziate le ricerche da parte dei Carabinieri di Baronissi e Pellezzano, il servizio di soccorso Il Punto di Baronissi e la Protezione Civile. Inoltre, ha partecipato alle ricerche anche il Sindaco Gianfranco Valiante. Fortunatamente, dopo ore di ricerche la giovane è stata rintracciata su una montagna.