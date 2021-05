Claudio Ranieri non sarà più l’allenatore della Sampdoria. Il tecnico ha deciso di cambiare aria, i blucerchiati dovranno trovare una nuova guida

“Ranieri non sarà più l’allenatore della Sampdoria” – questo è quanto riportato da Sky Sport. Il tecnico dopo l’ottima stagione alla guida dei blucerchiati, attualmente al nono posto, ha deciso di cambiare aria per cercare nuovi stimoli e progetti. Ora Ferrero dovrà mettersi a lavoro per cercare una guida che si avvicini al livello di Sir Claudio, per il prossimo campionato.

I nomi più caldi sono Luca Gotti e Roberto D’Aversa, ma entrambi attualmente hanno un contratto in essere. Le alternative Vincenzo Italiano, che però difficilmente si faranno scappare dopo l’ottimo campionato con lo Spezia, e Giovanni Stroppa. Ranieri si godrà così la sua ultima partita contro il Parma con l’obiettivo dei 50 punti in campionato, il coronamento di una stagione di buonissimo livello, condito anche dalla vittoria contro l’Inter.

La Sampdoria è la seconda delle “altre” dietro soltanto al Sassuolo, che ha qualcosa in più. Il merito va soprattutto a Ranieri, che ha saputo spalmare un gruppo perfetto e coeso. La mancanza di esperienza potrebbe farsi sentire il prossimo anno, ma Ferrero c’ha sempre stupiti con scelte di personalità.