Ravello, auto improvvisamente in fiamme: la donna riesce a mettersi in salvo con suo figlio

di Redazione ZON

Momenti di alta tensione si sono vissuti ieri sera lungo la panoramica strada ex SS 373, che collega Castiglione a Ravello, in Costiera Amalfitana. Una Smart, che stava tranquillamente percorrendo quel tratto, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme, trasformando un normale viaggio in un incubo.

L’incidente

Erano da poco passate le 21 quando l’auto, condotta da una donna, ha iniziato a emettere del fumo sospetto. In pochi istanti, la situazione è precipitata: il veicolo è stato inghiottito da un rogo improvviso, rendendo la scena surreale e spaventosa.

La Prontezza della Conducente

In un gesto che si è rivelato decisivo, la donna alla guida è riuscita a fermare l’auto e ad abbandonarla insieme al figlio, che sedeva accanto a lei, prima che le fiamme distruggessero completamente il veicolo. Un’azione tempestiva che ha evitato una possibile tragedia, lasciando entrambi illesi ma visibilmente scossi.

L’Intervento dei Soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco, allertati dai passanti, che hanno rapidamente domato le fiamme. Secondo le prime ipotesi, l’incendio potrebbe essere stato causato da un guasto all’impianto elettrico della vettura, ma ulteriori accertamenti sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Fonte: SalernoToday