Ravello, inaugurata l’area giochi Franco Lucibello: apposta targa commemorativa

di Redazione ZON

E’ stata inaugurata questa mattina a Ravello, in piazzetta Andrea Mansi, la nuova area giochi, oggetto di recente di lavori di riqualificazione.

Uno spazio aperto ai cittadini, e in particolare ai più piccoli, attrezzato per tempo libero e attività ludico sportive.

L’area è intitolata a Franco Lucibello, indimenticato educatore ed animatore culturale.

A trent’anni dalla sua scomparsa il sindaco, Paolo Vuilleumier, ha scoperto una targa commemorativa, alla presenza del vice sindaco, Gianluca Mansi, dell’assessore Paola Mansi, del parroco della chiesa di Santa Maria del Lacco, don Raffaele Ferrigno, della moglie, della figlia e delle sorelle, dei parenti e degli amici di Franco Lucibello e di numerosi studenti del plesso di Ravello dell’istituto comprensivo Giovanni Pascoli.

“E’ il nostro modo di dire grazie ad un ravellese che ha saputo parlare ai giovani, guidandoli nel loro cammino di crescita, ed impegnandosi per tutta la sua esistenza per lo sviluppo della nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Vuilleumier – Animatore instancabile del gruppo teatrale La Ribalta, ha costituito un punto di riferimento per le giovani generazioni”.