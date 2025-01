Liceo Coreutico Alfano I, al Teatro delle Arti la rassegna “Danza in Rete”

di Redazione ZON

Il Teatro delle Arti di Salerno ha ospitato ieri sera la terza edizione della Rassegna “Danza in Rete”, un evento che ha celebrato la passione e il talento di giovani danzatori provenienti dal Liceo Coreutico Alfano I di Salerno e dalle scuole di danza del territorio.

Accordo in rete con le scuole di danza salernitane

Promossa nell’ambito dell’Accordo di rete con le scuole di danza salernitane, l’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare la formazione coreutica, favorire la crescita artistica degli studenti e diffondere la cultura della danza, creando un ponte tra scuola e mondo professionale.

Nel corso della serata, condotta da Gaetano Stella, si sono esibite le seguenti scuole di danza:

Oltredanza di Eleonora Santoro, Il Balletto di Federica Ferri;

di Eleonora Santoro, di Federica Ferri; Gruppo école La Danza diretto da Laura Cammarota;

diretto da Laura Cammarota; A.S.D. Centro danza Tersicore di Antonella Costabile; Spazio Danza di Lorella Lupo;

di Antonella Costabile; di Lorella Lupo; Centro Studi Danza di Paola Sabatino;

di Paola Sabatino; Welldance Centro Studi Danza diretto da Francesca e Giorgia Mirra;

diretto da Francesca e Giorgia Mirra; Choreia Academy diretta da Denise e Nancy D’Arminio; A.S.D. Ritmica Rovella di Giuliana Giannattasio;

diretta da Denise e Nancy D’Arminio; di Giuliana Giannattasio; Danza in Prima di Silvia Lambiase;

di Silvia Lambiase; A.S.D. Invito alla Danza di Gemma Sada;

di Gemma Sada; Centro Studi Danza di Anna Iorio e Valeria Milingi;

di Anna Iorio e Valeria Milingi; Ballet Professional Dance di Ramona Pinto;

di Ramona Pinto; A.S.D. Step Up di Lucia Barletta;

di Lucia Barletta; A.S.D. TerVal Dance di Valeria Iacobelli e Teresa Tamburrino;

di Valeria Iacobelli e Teresa Tamburrino; Artedanza-project di Tiziana Petrone, Progetto Danza di Marianna Lupo;

di Tiziana Petrone, di Marianna Lupo; A.S.D. Movimento e Danza di Siano di Manola Rumma.

Le coreografie

Gli studenti del secondo biennio e del quinto anno del Liceo Coreutico hanno presentato coreografie inedite ideate dai docenti di tecniche della danza Francesca Mirra e Pierluigi De Santis, coreografie realizzate nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) da ex studenti del liceo Verdiana Stellaccio e Daniele Sessa, oggi affermati professionisti.

Una delle novità più attese di questa edizione è stato il debutto della Compagnia Verticale Junior di Danza, nata con l’intento di sviluppare un percorso formativo verticale per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. La direzione artistica è affidata al Liceo Alfano I, con coreografie di Annarita Pasculli, Francesca Mirra e del M° Luigi Ferrone, già danzatore del Teatro San Carlo di Napoli e direttore della compagnia Crown Ballet.

Le parole della Dirigente scolastica Elisabetta Barone

“La Rassegna ‘Danza in Rete’ è un’occasione straordinaria per i nostri studenti, che hanno modo di esprimere il loro desiderio di bellezza, il talento e le loro potenzialità” – dichiara la Dirigente Scolastica Elisabetta Barone – “Tanti giovani hanno espresso il loro desiderio di bellezza, la voglia di essere riconosciuti nel loro talento e nelle loro potenzialità, la richiesta di uno sguardo che riconosca loro la possibilità di essere unici e veri nella loro trascendente alterità. Grazie al lavoro degli straordinari docenti del Liceo Statale Alfano I – Salerno e delle scuole di danza in rete che hanno accompagnato questi giovani a realizzare questo sogno. Grazie ai genitori che custodiscono i sogni di questi ragazzi e gioiscono delle loro gioie. Grazie ai nostri ex studenti per aver creato delle bellissime coreografie.“

L’evento si conferma un importante punto di riferimento nel panorama coreutico locale, grazie alla sinergia tra il Liceo Alfano I e le scuole di danza del territorio, che continuano a promuovere con passione la crescita artistica delle nuove generazioni.

L’appuntamento è per la prossima edizione di “Danza in Rete“, per un’altra serata all’insegna dell’arte, della passione e del talento.