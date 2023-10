Ray-Ban, presentati primi occhiali da sole dotati di IA

di Antonio Jr. Orrico

Le evoluzioni della tecnologia scorrono rapidissime. Ray-Ban, infatti, ha presentato la sua nuova generazione di occhiali da sole. Saranno i primi in assoluto ad essere dotati di intelligenza artificiale e funzione live streaming, entrambe perfettamente integrate. In occasione dell’evento annuale Meta Connect, hanno presentato i nuovi occhiali. In essi, vi saranno una fotocamera di qualità superiore e il sistema audio con microfono, che si affiancheranno a un’app completamente riprogettata e più intuitiva.

Gli occhiali della collezione, denominata Ray-Ban Meta per l’occasione, saranno lanciati sul mercato da Meta Platforms Inc. e EssilorLuxottica. Gli occhiali avranno incorporata la funzione live streaming, per permettere ai content creator di trasmettere esperienze e riprese POV in tempo reale. I contenuti, dunque, diventeranno ulteriormente istantanei, e soprattutto saranno condivisi in diretta, introducendo così un nuovo orizzonte di autenticità.

Per ora, gli occhiali saranno un’esclusiva che sarà rilasciata esclusivamente negli Stati Uniti. A chi li indosserà, basterà esclusivamente dire “Ehi Meta” per gestirne le funzioni e immergersi nella propria creatività. Garantire la privacy è fondamentale, per questo la spia LED è stata resa più grande e dunque più visibile. Questa collezione, inoltre, ha fatto un balzo in avanti in termini di qualità di audio e immagini.

Ciascun paio di occhiali è dotato di cinque microfoni integrati che consentono di passare da musica a chiamate con estrema facilità, senza mai isolarsi dai suoni ambientali e dal mondo circostante. Rocco Basilico, Chief Wearables Officer di EssilorLuxottica, ha presentato il suo prodotto in questo modo: “Una tecnologia realmente indossabile, che migliora la vita. E che è destinata a progredire sempre di più.“