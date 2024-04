Real-City: ecco il motivo del forfait di Kevin De Bruyne

di Antonio Jr. Orrico

Un forfait inatteso, inaspettato per quello che doveva essere uno dei grandi protagonisti della partita. Real-City, giocata l’altro ieri sera in Champions League, è stata uno spettacolo davvero straordinario. Purtroppo, però, questo spettacolo non ha giovato della presenza di uno dei suoi interpreti principali: Kevin De Bruyne. Il belga del Manchester City, infatti, non era presente al Bernabeu ad aiutare i Citizens. Guardiola, nel pre-partita, ha spiegato le motivazioni.

“Vomita. De Bruyne si sente male.” aveva dichiarato Guardiola nella conferenza stampa della vigilia, a poche ore dal calcio d’inizio. Il forfait del belga ha stravolto tatticamente i Citizens. Ma prima che la partita avesse inizio Guardiola ha temuto che a essere esclusi dalla sfida di Madrid, oltre a De Bruyne, potesse essere quasi tutto il resto della squadra. Secondo il Daily Star, infatti, il problema non avrebbe riguardato solo il centrocampista.

“Avevamo una riunione ed era pronto, ma quando siamo arrivati ​​negli spogliatoi ha iniziato a vomitare, vomitare. Si è sentito male.” ha dichiarato Guardiola. Nelle ore successive è stato appurato che il belga era stato colpito da un’intossicazione alimentare causata probabilmente da qualcosa che aveva mangiato appena prima di lasciare l’hotel di Madrid e raggiungere il Bernabeu.

Prima di lasciare l’hotel, il club si è accertato che nessun altro giocatore avesse problemi simili a quelli di De Bruyne. Guardiola temeva una sorta di intossicazione di massa che avrebbe causato un danno enorme prima di una partita così importante. Pericolo scongiurato a poche ore dal match, di fatto solo il belga ha dovuto saltare l’andata dei quarti di Champions.

Fortunatamente, dunque, sembra che il calciatore possa essere presente già a partire dalla prossima partita di campionato, ovvero la sfida con il Luton in Premier.