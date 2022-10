Reazione a Catena: trionfano le Tre e un Quarto al Torneo dei Campioni

A Reazione a Catena, il programma Rai condotto da Marco Liorni, hanno trionfato le Tre e un Quarto conquistando la Coppa dei Campioni, dopo aver battuto il trio delle “Pizze a Pezzi”, provenienti da Genova.

Le Tre e un Quarto sono un gruppo di studentesse provenienti da Varese, formato da Letizia Bianchini, Carolina Iadanza e Elisa Ferrazzano. Il loro debutto a Reazione a Catena risale allo scorso 13 Settembre, mentre il torneo dei campioni è iniziato invece il 13 ottobre. Il trio ha giocato per un totale di ben 23 puntate e nell’ultima sono riuscite a collezionare un montepremi di ben 64.500 euro. Quest’ultimo addizionato ai premi accumulati nelle puntate precedenti porta a una vincita totale di ben 129 mila euro.

Come ha riportato “Fanpage.it” emozionate dalla vittoria a Reazione a Catena le ragazze- ancora incredule ma incredibilmente felici- hanno rilasciato alcune dichiarazioni: “Sicuramente siamo molto soddisfatte della vittoria perché ha coronato un percorso che di per sé ci aveva già stupito per come era andato. In più c’è stata tanta emozione nel giocare con squadre fortissime che abbiamo visto in TV durante tutta l’estate e che durante i giorni del torneo più che degli sfidanti sono diventati amici e compagni di avventura”.

Hanno poi concluso aggiungendo: “La cosa che ci porteremo dietro maggiormente è il sostegno di tutte le persone che lavorano alla trasmissione, che ci hanno davvero sostenute fino all’ultima puntata e ci hanno fatto sentire parte della loro grande famiglia degli studi Rai di Napoli.