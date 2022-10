Bianca Atzei rivela a Verissimo il sesso del bambino

Nella puntata andata in onda ieri sera a Verissimo, Bianca Atzei, ospite insieme al compagno Stefano Corti, hanno rivelato nello studio di Silvia Toffanin il sesso del loro bambino in arrivo, che sarà un maschietto: “Fino a poco tempo fa non volevamo sapere il sesso, poi non abbiamo resistito. L’ho scoperto io a un’ecografia – ha spiegato Bianca “.

“Abbiamo iniziato a provarci dopo un paio di mesi di convivenza, abbiamo sempre avuto il forte desiderio di una famiglia insieme.“- ha sostenuto la coppia

I due hanno poi rivissuto il momento del loro primo incontro, dato che galeotto fu un concerto di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo; per poi affrontare anche il doloroso ricordo di un aborto risalente a ad alcuni anni fa: “È stata un’esperienza dolorosa, ma che ci ha rafforzati come coppia. E oggi, con questa felicità, ci stiamo legando ancora di più”.

La cantante ha rivelato di aspettare l’arrivo di un maschietto, affermando che vorrebbe dare al nascituro il doppio cognome: Corti Atzei. “Visto che c’è questa possibilità, mi piacerebbe” – ha rivelato Bianca Atzei.

La coppia, inoltre, ha discusso della possibilità di un matrimonio. Nonostante ciò, i due sostengono che non vi è nessun fretta e che sono pienamente soddisfatti dello status attuale della loro relazione: “Vediamo più avanti”– ha detto Stefano, seguito poi da Bianca che ha aggiunto: “Stefano mi sta già regalando la cosa più bella della mia vita, non chiedo altro.