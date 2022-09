Regina Elisabetta e hotel a Londra: grande aumento delle prenotazioni

La morte della Regina Elisabetta ha destato un enorme dispiacere in tutti coloro che, da anni, l’ammiravano e la amavano per il suo meraviglioso volto politico ed umano. Per l’ultimo saluto, che si terrà a Londra lunedì 19 settembre 2022, ci sono persone che sono state e che saranno disposte a pagare ingenti somme di denaro. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

Londra, Regina Elisabetta: cresce vertiginosamente il numero delle prenotazioni

Stando ai dati raccolti dai media locali, viene segnalato il tutto esaurito nei giorni precedenti al funerale della regina Elisabetta II. Gli alberghi, infatti, sono pieni a quasi il 95%, il 20% in più rispetto alla media in questo periodo dell’anno.

Le parole di un servizio online con base a Londra

Tim Hentschel, ceo di HotelPlanner, servizio di prenotazioni online con base a Londra, ha spiegato ai media locali che dall’annuncio della morte di Elisabetta II l’affluenza negli alberghi a Londra è andata crescendo fino ad arrivare a “quasi il 95% delle stanze occupate, circa il 20% oltre la media stagionale”. E ha aggiunto: “Le tariffe sono andate su per le strutture di tutte le categorie e ci aspettiamo ancora che raddoppino nelle giornate più vicine alla cerimonia”.

Regina Elisabetta: i Paesi esclusi dalle esequie

Sono esclusi dalle esequie della Regina:

I Paesi sotto sanzioni da parte dell’ Occidente come l’ Afghanistan, la Siria e il Venezuela

come l’ la e il La Russia di Vladimir Putin , a causa della guerra in Ucraina

di , a causa della Bielorussia

Birmania

Come dovranno comportarsi gli esponenti delle famiglie reali di Paesi esteri?

Per gli esponenti di famiglie reali di Paesi esteri è stato programmato un ricevimento che Carlo III, in veste di nuovo re, offrirà a palazzo dopo la conclusione dei funerali di sua madre.

Regina Elisabetta: quando e dove si terranno i funerali?

I funerali sono previsti a partire dalle 11 locali (le 12 in Italia) nell’abbazia di Westminster.

Perché è stato scelto questo luogo?

Fu proprio presso la nota abbazia che Elisabetta:

Si sposò con il principe Filippo.

Venne incoronata nel 1953, un anno dopo l’ascesa al trono.

Mattarella sente Carlo III: condoglianze e auguri per il regno

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto un colloquio telefonico con Carlo III, re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Nel corso della conversazione Mattarella ha “rinnovato le più sentite condoglianze della Repubblica italiana e sue personali” per la scomparsa della regina Elisabetta II. Il Capo dello Stato ha “ricordato le visite della sovrana in Italia e gli incontri personali nonché l’amicizia dimostrata nei confronti del nostro Paese”. Il presidente ha anche espresso a Carlo III auguri “per l’inizio del regno”.