Midtjylland-Lazio: le probabili formazioni del match

Una prima storica e la voglia di dare continuità agli ultimi risultati: la Lazio torna in campo in questo secondo turno di Europa League e lo fa in Danimarca, nella casa del Midtjylland. Dopo la vittoria della scorsa settimana contro il Feyenoord, Sarri e suoi hanno intenzione di sbrigare in scioltezza anche la pratica danese.

Le probabili formazioni di Midtjylland-Lazio

QUI MIDTJYLLAND – 4-3-3 confermato per Mister Capellas: in avanti agirà come punta centrale Kaba, mentre ai suoi fianchi spazio a Isaksen e all’ex Celta Vigo Pione Sisto.

QUI LAZIO – Sarà una formazione ampiamente rimaneggiata quella che scenderà in campo questa sera. Sarri è deciso a concedere spazio alle seconde linee: allora dentro Hysaj, Gila, Vecino e Cancellieri.

Niente riposo, invece, per il duo d’attacco Immobile-Felipe Anderson.

MIDTJYLLAND (4-3-3) – Lossl; Andersson, Sviatchenko, Juninho, Paulinho; Martinez, Olsson, Evander; Isaksen, Kaba, Sisto. All. Capellas.

LAZIO (4-3-3) – Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Cancellieri, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.