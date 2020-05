Secondo uno studio, condotto su 1.063 pazienti in diverse parti del mondo, il Remdesivir aiuta i malati di Covid-19 a riprendersi in 11 giorni

Si chiama Remdesivir il farmaco antivirale che la Food and Drug Administration (FDA), l’agenzia governativa statunitense incaricata della sicurezza di cibo e farmaci, ha approvato per la cura dei malati di COVID-19 ricoverati in ospedale. Ad annunciarlo è stato il Presidente Donald Trump.

Lo studio

Uno studio, condotto su 1.063 pazienti in diverse parti del mondo, ha dimostrato che i pazienti trattati con Remdesivir hanno recuperato in 11 giorni, contrariamente a chi è stato trattato con il placebo: in quest’ultimo caso, il tempo di recupero è stato mediamente di 15 giorni. Inoltre, il gruppo che ha ricevuto il Remdesivir ha fatto riscontrare un tasso di letalità intorno all’8 per cento, contro il quasi 12 per cento del gruppo che ha ricevuto il placebo.

Il farmaco

Il Remdesivir è un farmaco antivirale sperimentato durante le epidemie causate dall’Ebola in Africa occidentale tra il 2013 e il 2016. Nonostante la sperimentazione diede risultati positivi, la sua somministrazione su larga scala registrò una scarsa efficacia rispetto ad altre soluzioni. Il farmaco, inoltre, aveva ottenuto un ottimo riscontro nella trattazione di alcuni casi di SARS e MERS, sindromi respiratorie causate da altri coronavirus.

