La Fiorentina continua il pressing per convincere Ribery ad accettare la corte dei viola. Le prossimi 48 saranno decisive, filtra ottimismo

Ribery alla Fiorentina, da semplice suggestione estiva di calciomercato a vera e propria trattativa. Il club viola è in pressing sul francese per convincerlo ad accettare la corte di Commisso e Montella, con quest’ultimo che ha apertamente dichiarato che l’arrivo del francese sarebbe assai gradito: “Voglio solo giocatori funzionali e Ribery è certamente uno di questi“.

Dopo una carriera gloriosa al Bayern Monaco, a 36 anni Ribery non ha alcuna voglia di ritirarsi e le pretendenti non mancano di certo. Il francese vorrebbe almeno un biennale e la Fiorentina sarebbe pronta a garantirgli la durata richiesta. Un ulteriore fattore che induce i viola all’ottimismo è rappresentato dalla moglie del giocatore, la bella Wahiba. Stando alle indiscrezioni, la donna sarebbe affascinata da un trasferimento a Firenze, città della quale è innamorata perché rimasta colpita dalle bellezze artistiche e naturali che la città e la Toscana offrono.

Per arrivare al definitivo si, vanno superati gli ostacoli delle sirene estere. Su Ribery sono forti anche club russi e americani che possono mettere sul piatto ingaggi faraonici che la Fiorentina non può certo pareggiare. Le prossime 48 ore saranno decisive per conoscere il futuro di Ribery, intanto i tifosi viola sognano.