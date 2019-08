Franck Ribery starebbe prendendo in seria considerazione l’ipotesi di un approdo in Serie A: la Fiorentina di Commisso è in pole position

Passano i giorni e Franck Ribery si avvicina a piccoli passi verso la Fiorentina di Rocco Commisso.

Come riferisce Sky Sport, l’esterno francese avrebbe dato un segnale di apertura importante per il progetto viola e l’approdo in Serie A all’età di 36 anni. I prossimi giorni possono essere decisivi per capire se c’è l’ipotesi concreta di portare al termine la trattativa per una fumata bianca oppure nera.

Sull’ex-Bayern Monaco, rimasto svincolato al termine della scorsa stagione, c’è l’interesse anche di Spartak e Dinamo Mosca. Una concorrenza importante per la Fiorentina che spera di poter regalare a Montella un colpo importante per l’attacco, in vista della prossima stagione.

Inoltre, l’eventuale ingaggio di Franck Ribery porterebbe un bagaglio d’esperienza importante per giovani calciatori viola pronti alla definitiva consacrazione. Su tutti, Federico Chiesa ma non è da meno Riccardo Sottil, che ben si è messo in mostra nel pre-campionato della squadra toscana.

Dunque bisognerà attendere altre 24 o 48 ore per capire se c’è possibilità di sedersi al tavolo e provare a chiudere l’affare, ma intanto Franck Ribery ha lanciato messaggi importanti alla dirigenza della Fiorentina.