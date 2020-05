Il pentastellato Riccardo Ricciardi ha criticato senza mezze misure il modello Lombardia di gestione del Coronavirus: bagarre e seduta sospesa

Non è la prima volta che la gestione dell’emergenza Coronavirus da parte della Regione Lombardia accende la discussione alla Camera dei Deputati. A scatenare la reazione bellicosa delle opposizioni oggi, dopo l’informativa del Premier Giuseppe Conte, hanno contribuito le parole del deputato del Movimento Cinque Stelle Riccardo Ricciardi.

La tagliente ironia di Ricciardi: “Lei, signor Presidente del Consiglio, doveva fare come Giulio Gallera che in conferenza stampa arrivava puntuale e annunciava un Ospedale da 21 milioni per accogliere 25 pazienti” e la bagarre che ne è seguita (pugni sugli scranni dell’opposizione, microfoni rotti), hanno costretto il presidente di Montecitorio Roberto Fico a sospendere la seduta.

Riccardo Ricciardi, 38 enne regista teatrale fiorentino, è considerato tra gli uomini più vicini a Fico all’interno del Movimento Cinque Stelle (appartenente alla frangia dei cosiddetti ortodossi). Eletto in Toscana, nel 2013 si era candidato a sindaco di Massa, città dove è cresciuto.

Anche in quel caso la sua campagna elettorale fu infuocata; disse: “Se vinco farò io farò venire la Guardia di Finanza ad ispezionare i conti del Comune”.

Un cenno sull’informativa; il Premier Conte ha detto: “I risultati raggiunti provengono dalla responsabilità dei cittadini, ma non è ancora il momento di party e movida”.

