Richard Benson: è morto il noto musicista

Il musicista, conduttore e performer anglo-italiano Richard Benson è morto. A comunicarlo la sua pagina Facebook. L’uomo, famosissimo in tutto il mondo, aveva 67 anni ed era malato da tempo.

“Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l’ha fatta. Ci ha lasciato. L’ultima volta però ci ha detto: ‘Se muoio, muoio felice'”.

Richard Benson: la vita

Nato a Woking il 10 marzo 1955 e poi trasferitosi in Italia Benson viene ricordato come uno dei più noti chitarristi. Attivissimo nelle attività di rock progressivo ha esordito, contemporaneamente, come conduttore radiofonico nella trasmissione ‘Per voi giovani’ ideata da Renzo Arbore con lo spazio “Novità 33 Giri”.

Richard Benson: la sua carriera da conduttore televisivo

Negli anni ’80 intraprese anche la carriera di conduttore televisivo. I consigli discografici elargiti nel programma ‘Ottava Nota’ lo resero famoso negli ambienti underground della capitale. Questa fama lo portò ad apparire nel ruolo di se stesso nel film di Carlo Verdone “Maledetto il giorno che t’ho incontrato”, nel 1992.

Le ultime fasi della sua carriera

L’ultima fase della carriera di Benson, quella che lo ha reso celebre a livello nazionale, inizia però dopo il 2000, l’anno successivo alla pubblicazione del primo disco solista ‘Madre Tortura’. Fu in questa occasione che si fratturò una gamba in seguito a una caduta dal Ponte Sisto.

Richard Benson: nel 2015 viene pubblicato “L’inferno dei vivi”

Nel 2015 venne pubblicato il secondo album “L’inferno dei vivi”. Nel 2016 Benson e la moglie Ester fecero un appello chiedendo ai fan aiuto a causa delle loro precarie condizioni economiche e dei crescenti problemi di salute del chitarrista. Pochi mesi prima della sua morte aveva inciso un nuovo brano , ‘Processione’, al momento ancora inedito.