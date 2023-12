Roccadaspide, arrestato per spaccio di hashish

di Antonio Jr. Orrico

La sera del 30 novembre a Roccadaspide, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli e della Stazioni di Capaccio Scalo e Roccadaspide hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, I.M. in quanto individuato in possesso di 482 grammi di hashish suddivisi in 5 panetti.