Rocco Siffredi: in Italia arriva la prima università del porno

Rocco Siffredi ha deciso di portare in Italia la prima scuola di formazione sul porno. Il magazine “Mow” ha pubblicato, in esclusiva, i dettagli del primo dei due corsi durante i quali il famoso pornoattore insegnerà tutte le teorie e le tecniche relative all’intrattenimento per adulti.

Quando si terrà la prima lezione?

La prima lezione dell’ Università del Porno di Siffredi si terrà domani, 16 giugno.

Rocco Siffredi: ecco le sue parole

Il magazine lifestyle di AM Network pubblica anche il video in cui Siffredi spiega perché ha deciso di fondare la scuola di formazione per i giovani che desiderano intraprendere una carriera come attori del cinema a luci rosse:

“Per trasmettere i miei più preziosi insegnamenti, che mi hanno aiutato durante la mia lunga carriera e che sono convinto potranno essere utili anche a tutti gli studenti”.

