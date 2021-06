Roland Garros, Fognini vola al 3° turno: i risultati di giornata

- Consigliato per te -

Prestazione convincete di Fabio Fognini che regola in tre set Fucsovics e accede al 3° turno del Roland Garros. I risultati di giornata: bene Zverev, out Bautista Agut

Altro 3-0 importante per Fabio Fognini che tiene immacolato il numero di set subiti e accede senza troppi problemi al terzo turno del Roland Garros. Dopo il successo contro Barrere, l’azzurro ha la meglio sul magiaro Marton Fucsovics, in un match dominato soprattutto dopo il primo set.

Infatti, il numero 29 del Ranking sembra partire forte con un break in apertura ma si inceppa e va sotto 2-4 con un servizio da recuperare. Ma il contro-break arriva immediato e il set si trascina al tie-break: dopo essere andato avanti 3-0, Fucsovics recupera il mini-break di ritardo ma non riesce mai a stare davanti e si arriva così al servizio rubato da Fognini che lo porta a chiudere sull’8-6 dopo un’ora e 6 minuti di gioco. Per il resto è pura formalità: l’ungherese inizia a sbagliare in maniera grossolana e l’azzurro ne approfitta per rifilare un 6-1 nel secondo set, nonostante un brivido nel terzo game quando annulla 5 palle break. Infine, nel terzo set arriva un altro importante 6-2 che chiude la partita per un totale di 2h20m di gioco.

Per Fognini c’è l’accesso al turno successivo che gli vale la sfida contro l’argentino Delbonis, uscito vincitore in 5 set contro lo spagnolo Andujar (giustiziere di Dominic Thiem) in rimonta dopo 3 ore di battaglia. Appuntamento da non fallire per il ligure: vale l’accesso agli ottavi di finale del Roland Garros e alla seconda settimana del Grande Slam.

Nei risultati di giornata si segnala le vittorie di Zverev (3 set a zero contro Safiullin), Ruud (contro Majchrzak) e di Djere (vittoria in 5 set contro Kecmanovic, recuperando da 0-2). In campo anche Tsitsipas contro lo spagnolo Martinez mentre in serata tocca a Medvedev contro Paul. A sorpresa, esce di scena Roberto Bautista Agut, sconfitto in 4 set dallo svizzero Laaskonen.