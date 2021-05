Fabio Fognini vince al Roland Garros contro il francese Barrere e passa al 2° turno del torneo. Tutti i risultati della mattinata

Iniziato ufficialmente il Roland Garros 2021 ed è Fabio Fognini ad inaugurare la prima giornata nella sfida contro il padrone di casa Gregoire Barrere. L’azzurro, nonostante molti alti e bassi, riesce a vincere con un netto 3-0 ed accedere al 2° turno dove attenderà uno tra Fucsovics o Simon.

Una partita che ha visto il ligure partire molto contratto, perdendo il servizio in apertura di match e ritrovandosi sotto 2-4 e salvando diverse palle break in favore del transalpino. Poi però il set inizia a girare in favore dell’azzurro, che trova il ritmo giusto e con quattro game consecutivi (di cui due break) si porta sul 6-4 e va 1-0. Fognini cavalca l’onda del momento positivo e va in scioltezza nel secondo set, chiudendolo con un agevole 6-1 e si ripete fino al 4-0 del terzo set. Ma qui arriva un momento di black-out che rimette in corsa Barrere fino al 5-4 con il transalpino che ruba il servizio quando Fognini poteva chiudere il match. Però nonostante il momento di appannamento, il ligure chiude 6-4 in una partita durata 2 ore e 7 minuti.

Si tratta solo dell’inizio di una lunga giornata, la prima del Roland Garros: nel programma odierno è atteso l’esordio di Tsitsipas e Zverev mentre per l’Italia ci sarà Alessandro Giannessi in campo contro il giapponese Nishikori.

I risultati della mattinata (IN AGGIORNAMENTO)

FOGNINI b. Barrere (Fra) 3-0 (6-4 6-1 6-4)

Carreno Busta (Spa) b. Gombos (Svk) 3-0 (6-3 6-4 6-3)

Couacaud (Fra) b. Gerasimov (Blr) 3-0 (7-6 6-4 6-3)

Laaskonen (Svi) b. Hanfmann (Ger) 3-1 (6-1 6-3 4-6 6-2)

Bautista Agut (Spa) b. Vilella (Spa) 3-0 (6-4 6-4 6-2)