Dalle ore 11:00 scatta l’edizione del 2021 del Roland Garros. Nel programma della prima giornata c’è anche Fabio Fognini

Dopo settimane di attesa, comincia il Roland Garros, il 2° Slam dell’anno. Occhi puntati naturalmente su Rafa Nadal, a caccia del suo 14° trionfo. Alle spalle dello spagnolo Novak Djokovic e Tsitsipas, più dietro Zverev e Thiem. Lo Slam parigino comincerà ufficialmente a partire dalle ore 11:00, quando scenderanno in campo i primi tennisti. Andiamo a vedere nel dettaglio il programma della prima giornata.

Il 1° turno al Roland Garros si gioca in tre giornate, ed oggi si giocheranno 20 partite, tutte nella parte bassa del tabellone. Non scenderanno in campo per oggi Federer, Nadal e Djokovic. Giocheranno invece i favoriti della parte bassa, ovvero Zverev, Thiem e Tsitsipas. Il greco affronterà Chardy, mentre l’austriaco giocherà contro Andujar, che la scorsa settimana ha battuto Federer a Ginevra.

Il tedesco invece se la vedrà con Oscar Otte. In campo in questa prima giornata del Roland Garros anche due italiani, ovvero Fognini e Giannessi. Il primo affronterà Barrere, mentre il secondo Nishikori.

Philippe CHATRIER



Pablo Andujar-Dominic Thiem

Stefanos Tsitsipas-Jeremy Chardy

Court Suzanne LENGLEN

Fabio Fognini-Gregoire Barrere

Alexander Zverev-Oscar Otte

Court Simonne MATHIEU



Marton Fucsovic-Gilles Simon

Corentin Moutet-Laslo Djere



Court 6



Miomir Kecmanovic-Daniel Evans

Alejandro Davidovich Fokina-Mikhail Kukushkin

Court 7



Mario Vilella Martinez-Roberto Bautista Agut

Grigor Dimitrov-Marcos Giron



Court 8



Yannick Hanfmann-Henri Laaksonen (SUI)

Emil Ruusuvuori-Mackenzie McDonald



Court 9

Egor Gerasimov-Enzo Couacaud

Karen Khachanov-iri Vesely



Court 12



Juan Ignacio Londero-Cristian Garin

Roman Safiullin-Carlos Taberner

Court 13

Norbert Gombos-Pablo Carreno Busta

Guido PELLA (ARG) vs Daniel Elahi GALAN (COL)



Court 14



Kei Nishikori-Alessandro Giannessi

Botic Van De Zandshulp-Hubert Hurkacz