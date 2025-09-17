Linea Mercato San Severino – Salerno in tilt: treno fermo e disagi nell’ora di punta

di Danilo Iammancino

Mattinata complicata per i pendolari lungo la linea ferroviaria Mercato San Severino–Salerno. Il treno in partenza alle 8:33 è rimasto fermo a causa di un guasto tecnico che ha interessato il sistema di segnalazione dei passaggi a livello, impedendo la regolare circolazione.

Il problema ha provocato ritardi significativi e disagi per i numerosi passeggeri presenti a bordo, molti dei quali diretti a scuole e luoghi di lavoro. L’episodio riporta l’attenzione sulla qualità del servizio e sulla necessità di interventi strutturali in grado di garantire maggiore affidabilità in una fascia oraria particolarmente delicata per studenti e lavoratori.

I tecnici sono stati chiamati a intervenire per ripristinare la funzionalità della linea, ma al momento non è stato possibile stimare con precisione i tempi necessari per la completa risoluzione del guasto.