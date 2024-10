M.S. Severino, Somma interviene sulla cancellazione dei treni: pressing a difesa dei pendolari

di Redazione ZON

In seguito alle numerose segnalazioni e alle crescenti difficoltà dei pendolari, il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, ha preso posizione sulla persistente problematica legata alla cancellazione dei treni sulla tratta Mercato S. Severino-Salerno. Il Sindaco ha sottolineato la necessità di una programmazione seria per migliorare la mobilità tra i due centri, affermando: “In attesa che si metta mano ad una programmazione seria e concreta di interventi strutturali in grado di ridurre i tempi di percorrenza (oggi ancora inaccettabili in rapporto all’esigua distanza tra Mercato S. Severino e Salerno), permane la problematica della cancellazione dei treni di cui, come Amministrazione, ci siamo fatti carico per addivenire ad una celere soluzione.”

Nonostante l’elettrificazione della linea ferroviaria e i numerosi incontri con RFI, Somma ha lamentato l’assenza di provvedimenti risolutivi, ribadendo l’impegno dell’amministrazione comunale per cercare una soluzione rapida al problema, che continua a penalizzare lavoratori e studenti: “In considerazione delle palesi difficoltà di mobilità – scandite quotidianamente anche in qualche community social – saranno reiterate ad horas i solleciti agli organi competenti e saranno interessate del problema sia la Presidenza della Commissione regionale Trasporti, sia l’Associazione Consumatori per le opportune valutazioni a tutela dei tantissimi pendolari – tra lavoratori e studenti – colpiti da tale disagio.“