di Redazione ZON

Per migliorare l’organizzazione interna della tua azienda e automatizzare i processi interni, è bene che tu sappia l’importanza della consulenza in un progetto SAP. Rivolgersi a degli esperti del settore è fondamentale sin dalle prime fasi di valutazione di un nuovo gestionale.

Cos’è il software SAP ERP?

Il software SAP ERP, che ha conosciuto i primi sviluppi già negli anni ‘70, è un sofisticato programma per migliorare la gestione dei processi aziendali. Inoltre tale sistema consente di attivare l’automazione di alcune procedure, in modo da alleggerire il lavoro dei dipendenti. Software di questo tipo si basano sull’azione combinata di:

machine learning : la raccolta dettagliata di dati e informazioni sui processi aziendali consente al software di apprendere i comportamenti ricorrenti e prevenire l’esito delle operazioni;

: la raccolta dettagliata di dati e informazioni sui processi aziendali consente al software di e prevenire l’esito delle operazioni; intelligenza artificiale: l’applicazione dell’AI all’interno del software serve a rielaborare le informazioni raccolte dal machine learning, ivi compresi le previsioni sugli scenari futuri e sui comportamenti ricorrenti. L’artificial intelligence è in grado di proporre a dirigenti e dipendenti una serie di best practices e di automazioni per snellire i processi aziendali.

Richiedere una consulenza SAP ti darà la possibilità di conoscere le opportunità offerte da queste tecnologie ed iniziare a tracciare la strada per la trasformazione digitale della tua azienda.

Quali sono i vantaggi di richiedere una consulenza in un progetto SAP?

A questo punto potresti chiederti quali sono i vantaggi di richiedere una consulenza in un progetto SAP. Il principale, come già sottolineato, è implementare la gestione aziendale e automatizzare, ove possibile, alcuni processi. Ciò comporterà sia un risparmio di tempo sia una razionalizzazione delle risorse a tua disposizione. Analizzando nel dettaglio le funzionalità del software SAP ERP, i punti di forza sono molteplici, ad esempio:

informazioni condivise : i dati raccolti tramite il machine learning vengono immagazzinati all’interno di un cloud accessibile a tutti i dipendenti. In questo modo le informazioni in possesso, ad esempio, del dipartimento risorse umane saranno a disposizione anche dell’amministrazione;

: i dati raccolti tramite il vengono immagazzinati all’interno di un a tutti i dipendenti. In questo modo le informazioni in possesso, ad esempio, del dipartimento risorse umane saranno a disposizione anche dell’amministrazione; modularità e integrazione : sempre per favorire la cooperazione fra i vari dipartimenti aziendali, SAP ERP si integra facilmente ai sistemi informatici già in uso. Inoltre, è facilmente personalizzabile per venire incontro a esigenze specifiche: per esempio, sarà possibile mettere in collegamento il dipartimento risorse umane con la tesoreria per la ricerca di una nuova figura da inserire in organico;

: sempre per favorire la cooperazione fra i vari dipartimenti aziendali, ai sistemi informatici già in uso. Inoltre, è facilmente per venire incontro a esigenze specifiche: per esempio, sarà possibile mettere in collegamento il dipartimento risorse umane con la tesoreria per la ricerca di una nuova figura da inserire in organico; interfaccia semplice : per migliorare l’esperienza utente e facilitare il processo di elaborazione dati, il software SAP ERP è dotato di un’ interfaccia intuitivo da utilizzare;

: per migliorare l’esperienza utente e facilitare il processo di elaborazione dati, il è dotato di un’ da utilizzare; sicurezza: il software è dotato di tutta una serie di sistemi in grado di tutelare al massimo la sicurezza e la privacy. Se si adotta una soluzione on-permise, la sicurezza è a carico dell’azienda che utilizza il software, mentre se si opta per l’utilizzo del cloud la sicurezza sarà a carico di chi sviluppa il programma.

SAP ERP: la risposta alle esigenze delle aziende di dimensioni medio-grandi

Se hai un’azienda di medio-grandi dimensioni, puoi ricorrere alle soluzioni SAP ERP e in particolare a SAP S/4HANA. Quest’ultimo è un software appositamente progettato per le aziende di dimensioni medio-grandi in grado di offrire:

best practice comprovate : di base, il software viene fornito completo di processi aziendali modellati sulle best practices di settore assimilate in oltre 30 anni di esperienza;

: di base, il software viene fornito completo di modellati sulle di settore assimilate in oltre 30 anni di esperienza; innovazione continua : il software utilizza l’ intelligenza artificiale , il machine learning e l’automazione robotica dei processi ( RPA );

: il software utilizza l’ , il e l’automazione robotica dei processi ( ); time-to-value : grazie ai percorsi guidati e a un’ interfaccia utente semplificata , puoi velocizzare i processi della tua azienda;

: grazie ai e a un’ , puoi velocizzare i processi della tua azienda; aggiornamenti continui : gli aggiornamenti di sistema avvengono in automatico e vengono gestiti da SAP; in modo da evitare i fermi aziendali e limitando il numero di risorse IT impiegate;

: gli aggiornamenti di sistema avvengono in automatico e vengono gestiti da SAP; in modo da e impiegate; flessibilità ed estensibilità: il software è pronto all’uso e inoltre, per esigenze particolari, offre la possibilità di personalizzazione.

Rivolgendoti a un gruppo di esperti, potrai conoscere e massimizzare i benefici dall’adozione di un software SAP ERP. Derga Consulting è uno dei principali partner di SAP in Italia; attivo da oltre 25 anni e con centinai di progetti di implementazioni SAP, può accompagnare anche la tua azienda verso la trasformazione digitale.