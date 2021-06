Jannik Sinner accede agli ottavi di finale del Roland Garros: spazzato via lo svedese Ymer in tre set. Djokovic passa il turno: sarà sfida con Musetti

Dopo Lorenzo Musetti, anche Jannik Sinner accede agli ottavi di finale del Roland Garros. Il tennista altoatesino regola in tre set lo svedese Ymer ed ora attende il vincente della sfida tra Rafa Nadal o Cameron Norrie.

Per la terza partita consecutiva, Sinner parte forte nel primo set e lascia le briciole all’avversario: il punteggio di 6-1 è lo specchio fedele. Poi si ripetono le problematiche viste anche nei match contro Herbert e Mager, ovvero la continuità in campo e nel secondo set va sotto di un break con Ymer al servizio per pareggiare i conti. Ma il 19enne azzurro rimette la testa avanti, ottenendo due break e 3 game di fila che capovolgono il punteggio sul 7-5. Le difficoltà proseguono anche nel terzo ma qui Sinner riesce ad annullare ben 5 palle break prima di strappare il servizio decisivo nell’ottavo gioco, andando sul 5-3 e la possibilità di chiudere la partita. L’altoatesino non si fa pregare ed ottiene il pass per entrare nella seconda settimana del Roland Garros.

Intanto sugli altri campi, Djokovic demolisce Berankis e si prende la sfida contro Musetti mentre Struff abbatte il talento spagnolo Alcaraz. In mattinata anche Schwartzman ha ottenuto il pass, superando nettamente Kohlschreiber. Nel tardo pomeriggio toccherà a Matteo Berrettini centrare il pass per gli ottavi contro il coreano Kwoon. A chiudere ci sarà Federer con Koepfer.