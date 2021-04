Allo “Stadio Olimpico” Roma-Atalanta si sfidano nella gara valida per il 32° turno della Serie A. Fonseca senza Diawara, Gasperini ritrova Romero

Alle ore 18:30 Roma-Atalanta si sfidano nel big match valido per il 32° turno della Serie A. I giallorossi arrivano dalla sconfitta con il Torino, mentre i bergamaschi hanno sconfitto 1-0 la Juventus. In classifica la Roma è settima con 54 punti, l’Atalanta è terza con 64, dietro al Milan.

Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 18:30, e sarà trasmesso su Dazn e Dazn1.

Le probabili formazioni

QUI ROMA- Giallorossi con tutti i migliori a disposizione. In porta Pau Lopez, difesa a tre con Mancini, Cristante e Ibanez, sulle fasce Karsdorp e Calafiori. A centrocampo out Diawara per squalifica, spazio a Villar e Cristante, in avanti si è fermato anche Pedro, tocca a Pellegrini e Mkhitaryan dietro a Dzeko.

QUI ATALANTA- Gasperini con Zapata unica punta e una trequarti composta da Muriel, Malinovskyi e Pessina, favorito su Pasalic. Centrocampo a due con De Roon e Freuler, sulle fasce Gosens e Toloi. In porta Gollini, al centro della difesa Romero e Palomino.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata. All. Gasperini.