Allo “Stadio Olimpico” la Roma ospita il Bologna per la gara valida per la 30^ giornata della Serie A. Le probabili formazioni del match

Alle ore 18:00, Roma-Bologna si sfidano nel match valido per il 30° turno della Serie A. I giallorossi, che sabato scorso hanno pareggiato col Sassuolo, cercano una vittoria che in campionato manca da tre giornate. Gli emiliani, che vengono dalla sconfitta con l’Inter, nelle ultime cinque giornate hanno ottenuto due vittorie e tre sconfitte. In classifica la Roma è scesa addirittura al 7° posto, con 51 punti conquistati. Il Bologna è 11° con 34.

Potrebbe interessarti:

Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 18:00, e verrà trasmesso su Sky.

Le probabili formazioni

QUI ROMA- Fonseca, oltre a fare i conti con gli infortunati, deve pensare anche al ritorno con l’Ajax di giovedì. In difesa spazio a Fazio con Mancini e Ibanez, sulle fasce Karsdorp e Bruno Peres a sostituire Spinazzola. A centrocampo torna Villar in coppia con Veretout, in avanti riposo per Pellegrini e Dzeko, tridente tutto spagnolo con Carles Perez e Mayoral insieme a Pedro.

QUI BOLOGNA- Out Medel, Hickey e Tomiyasu, mentre in porta rientra Skorupski. Danilo e Soumaoro centrali difensivi, Schouten e Svanberg a centrocampo. Sulla trequarti Skov Olsen, Soriano e Barrow dietro all’unica punta Palacio.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral. All. Fonseca.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.