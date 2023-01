Roma, Dybala è davvero la tua Joya

Insieme al ritorno di Romelu Lukaku all’Inter è stato probabilmente il colpo della scorsa sessione di calciomercato. In estate, tutti gli appassionati del pallone si interrogavano su dove sarebbe finito Paulo Dybala, quale squadra avrebbe potuto godersi la Joya. I nerazzurri sembravano ormai da tempo i favoriti, ma le casse carenti e le decisioni discutibili di Inzaghi non hanno reso possibile questo matrimonio. Ad approfittarne è stata la Roma di José Mourinho, intenzionata a ritornare grande proprio ingaggiando il top player in uscita dalla Juventus.

In 12 partite giocate in campionato, già ben 7 volte Dybala ha segnato il suo nome sul tabellino dei goleador, impreziosendo ogni sua prestazione con la classe che l’ha sempre distinto. È per questo motivo che a Roma tutti sono innamorati di lui, sin dal suo arrivo quando l’intera città gli dedico un palcoscenico da sogno per dargli il suo benvenuto. Adesso dopo l’iconica foto post gol al Genoa in coppa Italia, anche in campionato la Joya ha regalato veri e propri attimi di calcio puro. Il primo gol alla Fiorentina di ieri è l’essenza del suo stile, raffinato e preciso, con una coordinazione impeccabile nei movimenti. Il secondo invece ha confermato quanto può ancora essere decisivo, nonostante tutti gli infortuni subiti che lo hanno messo da sempre in dubbio.

Oggi Mourinho e la Roma possono godersi senza problemi la propria Joya, consci di avere in casa la chiave per regalarsi tanti successi.