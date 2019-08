La Roma sta sondando diversi profili, in caso di addio da parte di Patrik Schick: l’ultimo nome è quello di Nikola Kalinic, in uscita dall’Atletico Madrid

Nikola Kalinic è il nome nuovo per l’attacco della Roma di Paulo Fonseca. L’attaccante croato è in uscita dall’Atletico Madrid, dopo appena una stagione dopo l’approdo dal Milan.

Il club giallorosso sta valutando l’ipotesi della cessione di Patrik Schick, ambito dai club della Bundesliga (il Red Bull Lipsia su tutti), ed allo stesso tempo pensa anche al suo sostituto. Il candidato numero uno resta Mariano Diaz ma il Real Madrid difficilmente lo libera in prestito (a meno che non venga inserito l’obbligo di riscatto) ma nelle ultime ore è uscito fuori il nome dell’ex-Fiorentina.

Il profilo sarebbe gradito proprio al tecnico portoghese e la preferenza sarebbe corrisposta con il giocatore disponibile a trasferirsi nella Capitale. Da valutare quale sarà la posizione dell’Atletico Madrid e la formula per un’eventuale trattativa. L’idea del club giallorosso è quella di un prestito con diritto di riscatto.

Ma per Kalinic potrebbe esserci un derby tra Roma e Lazio: infatti, i biancocelesti stanno valutando se sostituire Felipe Caicedo (attratto da sirene estere) e potrebbe inserirsi nella lotta per il centravanti croato. Da non sottovalutare anche il Galatasaray: il club turco, in attesa di una risposta per Radamel Falcao del Monaco, non ha ancora fatto avances per l’ex-Milan.