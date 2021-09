Roma-Sassuolo, le probabili formazioni del match

Roma-Sassuolo chiude la domenica della terza giornata di Serie A. Mourinho alla panchina numero 1000, Dionisi per rovinare la festa: le probabili formazioni

Allo stadio Olimpico, Roma-Sassuolo si affrontano nel match serale della domenica di Serie A. Dopo 180 minuti di campionato, i giallorossi sono a punteggio pieno con 6 punti mentre gli emiliani si trovano a quota 4.

Giornata speciale in casa capitolina: José Mourinho raggiunge il traguardo delle 1000 panchine da professionista e vuole festeggiare con una vittoria, la quinta consecutiva (tra Serie A e Conference) da inizio stagione. Di contro ci sarà però la voglia di stupire dei neroverdi di Dionisi, già protagonisti in questo avvio di campionato. Fischio d’inizio alle ore 20:45 con diretta esclusiva su DAZN.

QUI ROMA – Mourinho scopre le carte: sono tutti abili ed arruolabili, eccezion fatta per Vina che è rientrato in ritardo dall’Uruguay. Sulla corsia mancina pronto Calafiori con Karsdorp dall’altro lato mentre la coppia centrale davanti a Rui Patricio sarà composta dal rientrante Smalling (favorito su Ibanez) e Mancini. Per il resto è confermata in blocco la cintola in giù dal centrocampo, compreso Carles Perez: lo spagnolo dovrebbe prendere posto di Zaniolo, non al meglio. Davanti c’è Abraham.

QUI SASSUOLO – Dionisi punta al colpaccio e si affida alle sue armi migliori: rientra Berardi dal 1′ dopo le prime due assenze e sarà componente della trequarti con Boga e Djuricic, alle spalle di Raspadori. Il tecnico neroverde non dovrebbe cambiare il canovaccio tattico con la coppia centrale composta da Chiriches e Ferrari mentre Toljan-Rogerio a prediligere le fasce. Frattesi, cresciuto nel settore giovanile della Roma, sarà in mediana con Lopez.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.