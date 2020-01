Infermeria piena a Trigoria, Amadou Diawara uscito dolorante durante la sfida di Coppa Italia con la Juventus ha svolto gli esami a Villa Stuart: ecco i risultati

La Roma perde un altro centrocampista per infortunio. Amaodou Diawara uscito per un fastidio al ginocchio dallo Stadium durante la partita di Coppa Italia contro la Juventus oggi ha svolto gli esami a Villa Stuart per capire l’entità dell’infortunio.

Il responso degli esami mettono in allarme i giallorossi. Le visite infatti sono durate oltre un’ora e mezza e potrebbero confermare le impressioni iniziali: lesione al menisco. Il comunicato da parte della Roma ancora non è arrivato ma Diawara sicuramente non giocherà il derby con Lazio e salterà le partite di febbraio.

Ora Fonseca si ritrova con una coperta cortissima a centrocampo con i soli Cristante e Varetout a disposizione mentre Pellegrini è ormai da considerarsi trequartista per fronteggiare l’assenza di Zaniolo, Pastore e Mkhitaryan.

Ecco quindi che la dirigenza vuole trovare subito una soluzione cercando qualche occasione sul mercato. Come riporta calciomercato.it i giallorossi starebbero infatti pensando a Rolando Madragora dell’Udinese. I friuliani però non vogliono privarsi del giocatore visto che la Juventus ha un diritto di riscatto attivo a termine di questa stagione. Se dovvessero venderlo dovrebbero dare il 50% ai bianconeri.

