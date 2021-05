Rosalinda Cannavò risponde agli attacchi ricevuti sul suo fisico

“Ho kg in più di felicità e amore per me stessa“, così Rosalinda Cannavò ha messo a tacere una volta per tutte le critiche ricevute dopo il Grande Fratello. Entrata come Adua Del Vesco, l’attrice si è messa a nudo e ha più volte parlato dei disturbi alimentari di cui ha sofferto. Il suo percorso nel reality è stata una sorta di rinascita che le ha fatto anche incontrare l‘amore. Nonostante tutto, però, una volta fuori dalla casa, la ragazza ha ricevuto offese da coloro che le hanno fatto notare ‘qualche chilo di troppo’.

Potrebbe interessarti:

Con un post su Instagram, l’attrice siciliana ha deciso di rispondere a tono, e sotto un suo scatto ha scritto: “C’è chi ti attacca sull’aspetto fisico, c’è chi vigliaccamente cerca di mettere il dito nella piaga. In quella più dolorosa per vederti cadere giù. In passato mi chiedevo spesso quale fosse la ragione di così tanta cattiveria, di come si possa sfiorare dei tasti così sensibili. Ad oggi mi faccio una grossa risata e sapete perché? Perché sono fiera di me, del lavoro che faccio giornalmente su me stessa“.

Rosalinda ha quindi dichiarato di essere estremamente orgogliosa sia del suo fisico sia del suo modo di pensare e ragionare: “So che la mia testa vale molto molto di più in confronto a cattiverie gratuite che voi, cari leoni da testiera, mi fate giornalmente“, ha concluso.