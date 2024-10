Ruggi, 28enne ricoverata per virus intestinale: muore per arresto cardiocircolatorio

di Redazione ZON

Un tragico decesso è avvenuto al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove una giovane di 28 anni, di origine senegalese e residente a Baronissi, ha perso la vita dopo un arresto cardiocircolatorio. La ragazza era stata ricoverata il 7 ottobre per episodi di vomito e forti dolori addominali, ma nonostante la permanenza in ospedale per diversi giorni, le sue condizioni si sono aggravate improvvisamente.

Come riportato dal quotidiano online “Le Cronache“, inizialmente si era ipotizzato un semplice virus intestinale, ma la situazione si è rivelata ben più complessa. La giovane soffriva infatti di anemia di Blackfan-Diamond, una rara malattia ematologica che richiede cure particolari, ed era già seguita dallo stesso ospedale per questa patologia. Nonostante ciò, è rimasta in pronto soccorso fino al 13 ottobre, quando è stata trasferita in rianimazione in codice rosso, ma purtroppo è deceduta poche ore dopo.

La famiglia, sconvolta e senza risposte chiare da parte della struttura sanitaria, potrebbe decidere di sporgere denuncia per chiarire le cause reali del decesso. L’episodio, che solleva interrogativi sulle procedure ospedaliere, arriva a distanza di pochi mesi da un altro caso sospetto di morte in circostanze simili presso lo stesso ospedale, alimentando preoccupazioni e richieste di intervento da parte dei medici specializzandi.