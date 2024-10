Tragedia a Cava: 73enne perde il controllo della motozappa e muore schiacciato

di Redazione ZON

Un drammatico incidente sul lavoro è avvenuto a Cava de’ Tirreni, dove un uomo di 73 anni, ha perso la vita mentre stava arando un terreno in località Cafari, vicino alla sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, riportata dal quotidiano online SalernoToday, l’uomo avrebbe perso il controllo della motozappa, finendo schiacciato tra il mezzo agricolo e un albero. Il decesso è stato immediato.

A trovare il corpo senza vita è stato un familiare, allertato dalla moglie preoccupata per il ritardo del rientro a casa del marito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri hanno avviato un’indagine, sequestrando sia la salma che la motozappa per ulteriori accertamenti. Il corpo dell’uomo è stato trasferito all’obitorio di Nocera Inferiore per l’autopsia.