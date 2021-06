Dal 1° luglio via libera per i saldi estivi 2021. Non tutte le regioni partiranno in contemporanea, ecco il calendario completo

L’Italia ha voglia di ripartire. Dopo un anno e mezzo di crisi i saldi estivi rappresentano una vera e propria boccata d’aria fresca e i soldi accumulati con tanta cura potranno presto spiccare il volo grazie all’abbassamento dei prezzi. Tendenzialmente la data ufficiale per la partenza dei saldi è prevista per il primo luglio ma non tutte le regioni partiranno in contemporanea. Sarà solo la Sicilia, infatti, ad aprire le danze in questo senso. Subito dopo sarà la Basilicata ad abbassare i prezzi a partire dal 2 luglio, seguita da tutte le altre regioni italiane che abbasseranno i prezzi in data 3 luglio (tranne Puglia, Campania e Trentino-Alto Adige).

Potrebbe interessarti:

Sicilia: da giovedì 1 luglio a mercoledì 15 settembre

Basilicata: da venerdì 2 luglio a giovedì 2 settembre

Lazio: da sabato 3 luglio a venerdì 13 agosto

Calabria: da sabato 3 luglio a mercoledì 1 settembre

Lombardia: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Piemonte: da sabato 3 luglio a sabato 28 agosto

Liguria: da sabato 3 luglio a lunedì 16 agosto

Veneto: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Marche: da sabato 3 luglio a mercoledì 1 settembre

Abruzzo: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto



Emilia-Romagna: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Umbria: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Toscana: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Valle d’Aosta: da sabato 3 luglio a giovedì 30 settembre

Friuli-Venezia Giulia: da sabato 3 luglio

Sardegna: da sabato 3 luglio a venerdì 3 settembre

Molise: da sabato 3 luglio a martedì 31 agosto

Puglia: da sabato 24 luglio a mercoledì 15 settembre

Campania: ancora da definire

Trentino-Alto Adige: fissati 60 giorni di saldi liberi. Molti saranno tra venerdì 13 agosto e venerdì 10 settembre