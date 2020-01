Oggi, 2 gennaio 2020, cominciano in 3 regioni gli attesissimi saldi invernali. Gli sconti partiranno poi nel resto d’Italia il 4 e il 5 gennaio

Si parte con la prima corsa agli acquisti del 2020, cominciano oggi, 2 gennaio, i saldi invernali.

Stando alle stime dell’Ufficio studi della Confcommercio, interessano oltre 15 milioni di famiglie, muovono in totale 5,1 miliardi di euro, con una spesa media a famiglia di 324 euro.

Si comincia in Valle d’Aosta, Basilicata e Sicilia mentre nel resto del Paese le vendite di fine stagione si apriranno sabato 4.

Oltre quattro italiani su dieci (il 41%) hanno già programmato di approfittare dei saldi per acquistare uno o più prodotti, per un budget medio previsto di 168 euro a persona, invece, secondo l’indagine previsionale condotta da Swg per Confesercenti su un campione di 1.200 consumatori.

L’interesse da parte delle famiglie rimane alto: i saldi invernali si confermano l’evento commerciale più atteso dell’anno, con una percentuale di consumatori decisi ad acquistare superiore di 8 punti a quella dell’ultimo Black Friday.

Calendario dei saldi in tutta Italia:

L’inizio della stagione saldi è praticamente uguale in tutta Italia. La durata è invece variabile a seconda della regione.

Il periodo più breve, solo due settimane, si registra in Trentino Alto Adige, dove è stop già il 16 gennaio.

In Liguria sconti fino al 18 febbraio. A seguire Puglia, Lazio, Piemonte e Calabria, dove la scadenza dei saldi è fissata al 28 febbraio. Il 1 marzo è poi il turno di Basilicata e Marche, mentre in Molise, Umbria, Sardegna e Valle D’Aosta si chiude il 4 marzo. Il giorno dopo, il 5, tocca a Lombardia, Abruzzo ed Emilia Romagna.

Il 15 marzo è ultimo giorno dei saldi invernali 2020 in Sicilia e Toscana. Quindi Veneto e Friuli Venezia Giulia si fermano il 31 marzo. A chiudere la stagione la Campania, il 2 aprile.

