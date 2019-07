10 Lilian Thuram (Parma -> Juventus per 41,5 milioni)

Correva l’anno 2001 e in Europa ancora c’era la lira: quell’estate, la Juventus decise di rivoluzionare soprattutto in difesa e decise di acquistare il difensore francese dal Parma per una cifra intorno ai 75 miliardi di lire (bonus esclusi), scippandolo letteralmente alla Lazio. Uno dei tanti investimenti vincenti dell’era Moggi, che portò anche Buffon a Torino nella stessa sessione di mercato.