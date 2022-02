Salernitana, vietato sbagliare col Bologna: è la partita della conferma

La Salernitana affronterà quest’oggi il Bologna nella sfida valevole per la 27esima giornata di Serie A. Entrambe le compagini hanno davanti a sè, per questa stagione, l’obiettivo salvezza ma al momento non si trovano in una posizione di equilibrio. L’ago della bilancia, infatti, considerano la classifica, pende a favore dei felsinei. Il Bologna, per l’appunto, è dodicesimo in classifica a quota 31 punti dopo 9 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte. Decisamente più complicata, invece, è la situazione in cui si trova la Salernitana che è ultima in classifica con 14 punti frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 16 sconfitte. Questo è il riassunto dal punto di vista dei numeri, sebbene il campo nell’ultima settimana si sia espresso a favore dei granata.

Ebbene si, perché la Salernitana è reduce da un’ottima prestazione contro il Milan primo in classifica, al termine della quale gli uomini del neo arrivato Davide Nicola hanno portato a casa un pareggio. Un punto pesantissimo, questo, ottenuto proprio nella prima partita di Nicola come allenatore della Salernitana. E’ facile capire, dunque, che il risultato della gara disputatasi la scorsa settimana ha stupito tutti. Sia perché i granata hanno giocato da ultimi contro i primi della classe, sia perché dopo l’abbondante numero di acquisti di gennaio e l’ennesimo cambio in panchina ritrovare (anzi trovare) una quadra non è affatto semplice. Eppure la Salernitana ha dimostrato di avere ancora tanto da dire in questo campionato, ha fatto proprio lo spirito combattente del suo nuovo condottiero ed è scesa in campo con il sangue agli occhi.

Nessun passo falso

Oggi la Salernitana dovrà camminare su quel percorso tracciato nello scorso turno di campionato. Gli uomini di Nicola dovranno ancora una volta mostrare a tutti che “è finita” si dice solo alla fine. Il cavalluccio marino dovrà nuotare in mezzo agli squali nel mare della Serie A, affrontare la corrente che lo spinge verso il basso e sfruttare le onde per risalire. La Salernitana dovrà vendere cara la pelle e dovrà farlo a partire dalla sfida odierna contro il Bologna. Le carte per poter giocare questa partita non mancano, bisogna solo saperle usare e Nicola non è certo uno sprovveduto. Inoltre l’allenatore potrà avere tra le mani anche il jolly che è mancato contro il Milan: Simone Verdi.

L’ex Torino infatti dovrebbe partire titolare contro il Bologna nel 4-3-1-2 (o 4-3-2-1) disegnato da Nicola. A difendere la porta della Salernitana sarà Sepe, protetto da Mazzocchi, Fazio, Dragusin e Ranieri. In mediana mancherà Radovanovic per infortunio quindi scalpita Ederson per affiancare L. Coulibaly e Kastanos. In avanti potrebbe esserci un solo trequartista oppure potrebbero essercene due. Nel primo caso dovrebbe giocare Verdi alle spalle di Bonazzoli e Djuric, mentre nella seconda ipotesi Ribery affiancherebbe Verdi per dare supporto ad uno tra Bonazzoli e Djuric.