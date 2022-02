Inter, alla ricerca del gol smarrito

Non ci siamo. Nemmeno contro la penultima in classifica l’Inter è riuscita a ritrovare la via del gol. Una situazione che ormai persiste da ben tre gare, compresa la sfida di Champions League contro il Liverpool. Dopo lo stop interno contro il Sassuolo, ieri sera i nerazzurri si sono dovuti accontentare di un pari con il nuovo Genoa di Blessin. I punti raccolti nel mese di Febbraio sono impietosi: 2 punti in 4 gare.

L’attacco interista pare incespicato, non trovando più le giocate fluide e veloci che avevano caratterizzato la prima parte della stagione. Inzaghi non riesce più a far trovare la via del gol ai suoi attaccanti, con Lautaro Martinez che addirittura non segna una rete dalla trasferta di Salerno del 17 Dicembre 2021. Anche contro il Genoa ieri, Dzeko e Sanchez sono stati arginati più volte dalla difesa del Grifone, con D’Ambrosio unico vero assalitore efficace stoppato solo dalla traversa.

Il match di Marassi

L’Inter è una squadra che sembra aver perso la grinta agonista e un bel po’ di stamina. Lo si capisce subito guardando i primi 20 minuti di gara, quando la squadra di Inzaghi era in preda alla pressione organizzata del Genoa. Blessin ha preferito schierare un 4-2-3-1, con un centravanti più eclettico e rapido come Yaboah rispetto a Destro, ed un tridente di trequartisti capaci di alzare subito il ritmo della pressione sui registi arretrati dell’Inter.

La scelta ha ripagato appieno nella prima parte di gara, poiché la squadra di Inzaghi non è mai riuscita a creare gioco con Brozovic e Calhanoglu. Solo in un’occasione il turco va vicino alla rete su un tiro da fuori area, uscito di pochi cm. Mentre il Genoa può vantare l’azione corale che ha portato Gudmundsson in area contro Handanovic, non riuscendo però a trovare poi la porta.

Nel secondo tempo invece, l’Inter ha avuto modo di giocare meglio in mezzo al campo, saltando più facilmente la prima pressione di un Genoa probabilmente più stanco. La partita si è giocata principalmente sulle seconde palle, grazie ai ripetuti traversoni e alla ricerca delle prime punte. L’unica azione davvero degna di nota è stata la traversa presa da D’Ambrosio a metà della seconda trance di gioco, sul solito calcio d’angolo. Per la cronaca, sono stati ben 14 a 0 i calci d’angolo a favore dei nerazzurri sul Grifone. Ma nemmeno così l’Inter è riuscita a trovare la via del gol.

Per l’Inter così non va

La partita di Marassi finisce quindi sullo 0-0 a reti inviolate. Quinto pareggio consecutivo di Blessin da allenatore genoano, che ottiene un punto d’oro contro la seconda del campionato. L’Inter perde ancora una volta l’occasione di acciuffare un Milan altrettanto spento. Le milanesi sembrano aver finito la benzina, con un Napoli che potrebbe avere finalmente l’occasione perfetta di riguadagnarsi il primo posto in classifica.

La mancanza di gol deve essere motivo di preoccupazioni per Inzaghi. Dopo l’infortunio di Correa, ieri ha esordito Felipe Caicedo, ex di giornata, ma nemmeno con il suo pupillo l’allenatore nerazzurro è riuscito a vincere. Sanchez, Dzeko e Lautaro sono chiamati a migliorare nel momento più delicato della stagione. Non è più tollerata la mancanza realizzativa delle tre punte interiste. Forse ci si è affidati troppo al rendimento dei quindi di centrocampo, come Perisic e Dumfries, che hanno tirato avanti la baracca nell’ultimo periodo.