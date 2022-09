Salernitana-Empoli: le probabili formazioni del match

Un punto meritato e agguantato con rabbia e tenacia, con la voglia di continuare a stupire davanti al proprio pubblico. La Salernitana di Davide Nicola torna in campo all’Arechi a pochi giorni dall’1 a 1 di Bologna e si prepara ad affrontare un Empoli apparso tutt’altro che brillante nelle ultime uscite.

Le probabili formazioni di Salernitana-Empoli

QUI SALERNITANA – Squadra che vince non si cambia: nonostante un ritmo serratissimo, Davide Nicola non si lascia andare al turnover. Contro l’Empoli scenderà in campo la stessa squadra che bene ha figurato nelle ultime due uscite. Unico ballottaggio riguarda Vilhena e Kastanos, con il cipriota leggermente in vantaggio.

QUI EMPOLI – Paolo Zanetti contro la sua bestia nera: il neo tecnico empolese vuole sfatare il tabù Salernitana e si affida al tandem Satriano-Lammers. Fuori Baldanzi per infortunio, dovrebbe partire dalla panchina anche Mattia Destro.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Kastanos, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Lammers. Allenatore: Zanetti.