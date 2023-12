Salernitana-Milan, varato dispositivo di traffico: ecco i divieti

di Antonio Jr. Orrico

Un dispositivo di traffico ufficiale. In vista dell’imminente scontro tra Salernitana e Milan, che si disputerà domani sera alle 20.30 allo Stadio Arechi, il Comune di Salerno ha diramato un apposito piano traffico. Nell’area concernente il sottopasso di fronte al San Leonardo fino all’anti-spazio del Novotel è istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti dalle ore 8.00 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori.

Inoltre, dalle ore 16.45 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli, fatta eccezione per i soli residenti. In via dei Carrari e via Fangarielli dalle ore 16.45 e sino all’avvenuto deflusso degli spettatori è istituito il divieto di transito pedonale fatta eccezione per i soli residenti. Dalle 17.00 alle 20.45 è istituito il senso unico di circolazione con direzione di marcia occidente – oriente sulla Via S. Allende (tratto rotatoria Novotel — Viale Schiavone). Di conseguenza con medesima fascia oraria i veicoli transitanti sulla Via S. Allende e provenienti dalla rotatoria Wenner con direzione occidente, giunti all’altezza di Viale Schiavone non potranno proseguire oltre.

Inoltre, per via di Salernitana-Milan, i veicoli in uscita da Viale De Marco e Viale Schiavone hanno obbligo di svolta a sinistra, così come è istituito, per i veicoli provenienti dalla Via Gen. Clark con direzione oriente, giunti all’altezza della rotatoria Novotel, l’obbligo di proseguire diritto sulla Via Allende. Dalle 22 fino all’avvenuto deflusso della tifoseria, i veicoli provenienti dalla Via Lungomare Colombo con direzione oriente, giunti all’altezza della Traversa Romano, hanno l’obbligo di svolta a sinistra eccetto i residenti.