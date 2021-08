Salernitana-Roma, le probabili formazioni del match dell’Arechi

Salernitana-Roma si sfidano nel 2° turno della Serie A. Castori in emergenza, Mourinho senza Zaniolo. Le probabili formazioni del match

Alle ore 20:45, allo Stadio Arechi, Salernitana-Roma si affrontano nel match valido per il 2° turno della Serie A. I granata, che tornano a giocare in casa nel torneo dopo 21 anni, hanno perso 3-2 all’esordio a Bologna. I giallorossi invece arrivano dalle vittorie contro Fiorentina e Trabzonspor.

Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 20:45, e verrà trasmesso in esclusiva da Dazn.

Le probabili formazioni

QUI SALERNITANA- Emergenza difensiva per Castori, che nel reparto arretrato ha gli uomini contati. In avanti out anche Djuric, esordio dal 1° minuto per Simy in coppia con Bonazzoli. Difesa a tre composta dall’ex Gyomber, Bogdan e Jaroszynski. A centrocampo Di Tacchio, Mamadou Coulibaly e Capezzi.

QUI ROMA- Mourinho conferma la formazione delle ultime uscite ad eccezione dello squalificato Zaniolo, che verrà sostituito da Carles Perez. Mancini e Ibanez in difesa, Cristante e Veretout in mezzo al campo, Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti e in avanti Abraham in vantaggio su Shomurodov.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Jaroszynski; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Ruggeri; Simy, Bonazzoli. All. Castori.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.