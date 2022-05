Salernitana-Udinese: le probabili formazioni del match

La Salernitana di Davide Nicola ha compiuto un vero miracolo concretizzatosi nella rimonta del girone di ritorno. Oggi, dunque, i granata si giocano la salvezza nella 38esima ed ultima giornata di Serie A affrontando in casa la già salva Udinese di Cioffi. I campani sono quartultimi in classifica con 31 punti, 2 in più del Cagliari. I sardi, però, vincono lo scontro sul piano della differenza reti e dunque in caso di arrivo a pari punti con la Salernitana avrebbero la meglio.

QUI SALERNITANA Nicola schiererà i campani con il 3-5-2. Un primo cambio di interpreti si ha tra i pali, che saranno difesi da Belec a causa dell’infortunio rimediato da Sepe in settimana. In difesa, invece, c’è aria di conferme. Titolari saranno infatti Gyomber, Radovanovic e Fazio. A centrocampo si sentirà l’assenza di Ederson, che è squalificato. A fare il regista sarà dunque Bohinen, con Lassana Coulibaly che slitta a fare la mezzala insieme a Kastanos. Sulle fasce giocheranno Mazzocchi a destra e Ruggeri o Zortea a sinistra. Davanti probabile coppia d’attacco Verdi–Djuric, con Bonazzoli pronto a subentrare.

QUI UDINESE Cioffi utilizzerà un modulo speculare ed anche lui dovrà fare a meno del portiere titolare causa infortunio. In porta ci sarà dunque Padelli, difeso da Rodrigo Becão, Pablo Marí e Perez. Molina e Udogie saranno i due esterni, mentre nel mezzo ci saranno Walace, Pereyra e Makengo. Davanti tandem formato da Deulofeu e Pussetto.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L. Coulibaly, Bohinen, Kastanos, Ruggeri; Verdi, Djuric.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Rodrigo Becão, Pablo Marì, Perez; N. Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto.