Roland Garros 2022, programma e ordine di gioco di domenica 22 maggio: in campo Fognini

Si apre il sipario sul Roland Garros 2022: a Parigi è tutto pronto per la caccia a Novak Djokovic e Barbora Krejcikova, i vincitori della passata edizione nel campo maschile e femminile.

Si parte da domenica 22 maggio fino alla finalissima di domenica 5 giugno: 14 giorni di grande tennis nella capitale francese per vedere chi alzerà il secondo Slam della stagione, dopo la vittoria di Nadal agli Australian Open.

In campo Fognini, attesa per Alcaraz

Nella prima giornata del Roland Garros 2022, Fabio Fognini sarà l’unico italiano a disputare il match di primo turno: il tennista ligure se la vedrà contro l’australiano Alexei Popyrin sul Court Simonne Mathieu (3a partita a partire dalle 11). Il resto della flotta azzurra (orfana di Matteo Berrettini) attesa tra lunedì e martedì sia al maschile che al femminile.

Gli occhi del Roland Garros sono tutti puntati su Carlos Alcaraz, il grande atteso di questa edizione oltre ai soliti noti. Il 18enne spagnolo è chiamato ad una “prova del 9”: dopo aver vinto due Masters 1000 (Miami e Madrid), si punta ad un grande risultato negli Slam. Lo scorso anno si fermò al 3° turno, oggi inizia un percorso importante e l’avversario sarà Londero nell’ultimo match di giornata sul Philippe Chatrier.

Gli altri: nel campo maschile ci sarà l’esordio anche per Zverev (Ofner il suo avversario), Auger Aliassime (vs Varillas), Dimitrov (contro Giron) ed è in programma anche un interessante sfida tra Griekspoor e Davidovich-Fokina. Invece per il femminile, occhi puntati su Sakkari, Bencic, Fernandez e Coco Gauff. Insomma, un grande antipasto in vista della scesa in campo degli altri big, attesi nelle prossime ore.

Il programma di domenica 22 maggio

Di seguito ecco il programma completo della prima giornata della nuova edizione del Roland Garros. Questo l’ordine di gioco e gli orari dei match: