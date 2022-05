Fedez e J-Ax: pace fatta tra i due cantanti

Pace fatta tra Fedez e J-Ax. Una notizia che era nell’aria già da un paio di giorni; per la precisione da quando Fedez ha pubblicato una Instagram Stories in cui era taggato l’ex collega, con tanto di emoji della fiamma del fuoco. Da allora, si sono subito diffuse delle speculazioni riguardo a una possibile riappacificazione tra i due cantante, dopo che i due, a causa di precedenti dissapori, non si erano più parlati per quattro anni.

Ma, solo da pochi minuti, sono stati gli stessi J-Ax e Fedez a confermare la notizia. Quindi, sì i due hanno fatto pace, celebrando la rinnovata amicizia con dei post social, in cui hanno spiegato cosa li ha spinto a lasciarsi alle spalle dei vecchi malitesi.

“Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima.

Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena. La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio.”

J-Ax e Fedez, nel loro messaggio, hanno anche aggiunto di stare lavorando a un nuovo progetto insieme. Nonostante ciò, hanno subito voluto specificare che non si tratta di una nuova canzone, e che solo domani forniranno ulteriori dettagli.

“Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene. Domani vi raccontiamo tutto“.

Il duo ha poi concluso il discorso riportando una citazione di una loro vecchia canzone tratta dall’album dell’album “Comunisti con il Rolex”, uscito nel 2017: “Come dicevamo in una nostra vecchia canzone: “È solo musica cazzo lo so che non curerà il cancro, però so che ha salvato me”.