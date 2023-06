Salerno, 42enne accusato di omicidio trovato ferito in cella

di Redazione ZON

Tenta il suicidio o viene aggredito in cella da un altro detenuto e finisce in ospedale. Questo quanto accaduto ieri mattina alla casa circondariale di Salerno dove il 42enne di Baronissi indagato per l‘omicidio di una anziana in via San Leonardo e il tentato omicidio della sorella, è stato trovato con ferite alle braccia e ai polsi.

Ieri mattina l’indagato era atteso al tribunale di Nocera Inferiore per presenziare all’udienza preliminare che lo vede imputato per una rapina commessa a Baronissi nel luglio dello scorso anno. Episodio quest’ultimo che sarebbe stato commesso una settimana prima dell’omicidio di via San Leonardo. In mattinata però l’uomo sarebbe stato trasportato d’urgenza al Ruggi dove è stato preso in cura dal personale sanitario.

Su quanto accaduto in carcere indaga la Polizia Penitenziaria anche se l’ipotesi più accredita sarebbe quella del tentato suicidio.