Oroscopo Branko venerdì 23 giugno 2023: Pesci passionale

Ariete Non aspettatevi che tutto vada come volete voi. Avete progetti e idee da realizzare, ma avete troppi pensieri in testa che vi impediscono di concretizzare ciò che volete: forse per il momento vi conviene cambiare idea

Toro La vostra settimana lavorativa si conclude piuttosto bene, con qualche progetto finalmente portato a termine e qualche nuovo accordo firmato. Concedetevi una serata di relax e divertimento.

Gemelli Il Sole ha lasciato il vostro quadrante per andare a spostarsi vicino al segno del Cancro ma non disperate! Ci sono ancora molte stelle e pianeti che vi influenzano positivamente e da cui potete trarre giovamento.

Cancro In questa giornata che precede il weekend siete illuminati dai raggi di un Sole magnifico! La grande stella è infatti entrata nel vostro cieloi: approfittatene per organizzare qualcosa a cui pensavate da tempo.

Leone Lo spostamento del Sole in Cancro non vi entusiasma, ma non disperate, perché Mercurio tornerà presto in posizione amica. Grazie al supporto del pianeta del comunicazione sarete capaci di superare qualsiasi ostacolo senza fare troppi sforzi.

Vergine Venerdì all’insegna dell’amore e dei nuovi incontri. Un cielo luminosissimo vi spinge verso gli altri senza troppe paure, e si creano grandi intese tra voi e chi vi circonda. Se state pensando ad un amore, forse vi farebbe comodo imparare qualche nuova skill.

Bilancia Questa è una giornata perfetta per ricaricare le vostre pile, sia quelle del fisico che quelle mentali. State più che potete in compagnia e all’aria aperta, lasciate i pensieri e i problemi a casa. Buone notizie sono in arrivo.

Scorpione Vi date alla pazza gioia grazie a un Marte passionale che movimenta la vostra vita amorosa, ma che ve la sta mettendo anche sottosopra. Tra dubbi, rivelazioni inaspettate e gelosie la confusione può essere tanta.

Sagittario L’attuale situazione astrale è complessa e vi rende difficile lavorare con gli altri e trovare un punto d’equilibrio: favorite quindi delle attività in cui potete muovervi in solitaria.

Capricorno Per voi questo venerdì è una giornata d’oro. Il pianeta Mercurio vi supporta e vi aiuta a creare dei legami solidi e concreti. Con un cielo del genere, cosa potete temere?

Acquario Particolare attenzione alla salute in questi ultimi giorni di giugno Il passaggio di alcune stelle vi disturba e si ripercuote sulla forma fisica, che non è proprio perfetta.