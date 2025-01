Salerno, accoltellamento sul Lungomare Trieste: ferito un ventenne

di Redazione ZON

Grave episodio sul Lungomare Trieste, di fronte all’ex Palazzo delle Poste centrali a Salerno. Un giovane di vent’anni è rimasto ferito in seguito a un accoltellamento, durante una lite con altri due ragazzi.

In particolare, il giovane, non in pericolo di vita, è stato ferito con un’arma da taglio da un cittadino extracomunitario che è stato prontamente individuato e fermato dagli agenti di polizia e condotto in ufficio per gli ulteriori approfondimenti investigativi che sono ancora in corso da parte della locale Squadra mobile e dell’UPGSP. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 e, fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Proseguono le attività di pattugliamento e di controllo del territorio da parte della Questura sul lungomare di Salerno e nelle zone adiacenti.