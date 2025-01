Restyling del corso a Salerno: al via l’ultimo lotto dopo le Luci d’Artista

di Redazione ZON

I lavori per il terzo e ultimo lotto del restyling del Corso Vittorio Emanuele di Salerno inizieranno subito dopo la rimozione delle installazioni di Luci d’Artista. La conferma arriva dal sindaco Vincenzo Napoli, come riportato dal quotidiano “Il Mattino” e da “Salernonotizie.it“.

L’intervento riguarderà il tratto più lungo e complesso del Corso, caratterizzato dalla presenza di numerose attività commerciali. I titolari dei negozi saranno chiamati a gestire inevitabili disagi durante i lavori, che si protrarranno per diversi mesi.

«Partiremo per l’ultimo lotto di Corso Vittorio Emanuele – ha dichiarato il Sindaco Napoli – che risulta il più impegnativo anche per la presenza di tantissime attività commerciali però lo portiamo a compimento e avremo il Corso di Salerno in un modo assolutamente gradevole. La data di conclusione lavori dipende dagli aspetti del finanziamento: noi dobbiamo compiere le opere entro una data precisa e faremo in modo che sia così»

L’incarico è stato affidato alla ditta Spinosa Srl, che dovrà ultimare l’intervento entro la fine dell’anno per garantire l’utilizzo dei fondi previsti.