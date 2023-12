Salerno, agente della Municipale aggredita da ambulante

di Antonio Jr. Orrico

Una nuova aggressione ai danni della Polizia. Un’agente della Municipale, a Salerno, ha ricevuto un’aggressione da un extracomunitario. Come riportato dal quotidiano “La Città”, oggi in edicola, l’agente era impegnata, insieme ad altri colleghi della Polizia, in un’operazione anti-abusivismo commerciale sul lungomare della città salernitana.

La poliziotta è stata costretta a fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso dell’ospedale Ruggi perché scaraventata a terra dal commerciante ambulante non autorizzato. Il Lungomare di Salerno è invaso da abusivi e più volte ci sono stati momenti di tensione, durante operazioni di controlli, sfociati in aggressione ai rappresentanti delle forze dell’ordine.